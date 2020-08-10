В Томской области рассказали о мерах по борьбе с лесными пожарами

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Рослесхоз Томской области направит в область 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны» для борьбы с лесными пожарами, общая площадь которых составляет 1,1 тыс. гектаров.
В Томской области рассказали о мерах по борьбе с лесными пожарами
  • РИА Новости

Как сообщает vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона, из-за роста числа возгораний 7 августа на территории всей области ввели особый противопожарный режим.

«За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара в Верхнекетском, Колпашевском и Александровском лесничествах на площади 210,3 гектара. Также на сегодняшний день локализованы три лесных пожара (68,6 гектара) в Улу-Юльском и Верхнекетском лесничествах. Один очаг действует в Александровском, по три — в Каргасокском и Васюганском лесничествах», — говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы 103 сотрудника авиапожарной службы.

Как сообщал ранее портал URA.RU, в Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации, в регионе введён запрет на посещение лесов с 4 по 17 августа.

 

 

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