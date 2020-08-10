Мурашко заявил об отсутствии в России дефицита лекарств из-за пандемии

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране не наблюдалось дефицита лекарств на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы не испытывали трудности, поскольку отечественное производство подхватило и начало производить в достаточном объёме практически все необходимые медикаменты», — цитирует его РИА Новости.

В апреле Мурашко заявил, что в ведомстве видят риски по дефициту определённых препаратов от коронавируса, по 17 лекарствам установлены лимиты.

Газета «Известия» писала, что в первые шесть месяцев 2020 года российские аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го.