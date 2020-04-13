Минздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве видят риски по дефициту определённых препаратов от коронавируса, по 17 лекарствам установлены лимиты.

Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«По лекарственным препаратам. Мы видим риски по определённым направлениям, по дефициту», — отметил министр.

По его словам, установлены лимиты по 17 препаратам, по которым нужно контролировать остатки.

Мурашко добавил, что в регуляторный механизм включено реагирование на снижение запасов.

Также Мурашко сообщил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавируса COVID-19, ожидаются его клинические испытания.