Минздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве видят риски по дефициту определённых препаратов от коронавируса, по 17 лекарствам установлены лимиты.
Минздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса
  • Reuters

Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«По лекарственным препаратам. Мы видим риски по определённым направлениям, по дефициту», — отметил министр. 

По его словам, установлены лимиты по 17 препаратам, по которым нужно контролировать остатки.

Мурашко добавил, что в регуляторный механизм включено реагирование на снижение запасов.

Также Мурашко сообщил, что одна из российских компаний разработала препарат для лечения коронавируса COVID-19, ожидаются его клинические испытания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить