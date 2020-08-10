В Казани проверяют сообщения о снятии полицией инвалида с автобуса

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Прокуратура Кировского района Казани проверяет сообщения о снятии полицией инвалида с междугороднего автобуса.
В Казани проверяют сообщения о снятии полицией инвалида с автобуса
  • РИА Новости

Об этом информирует Inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

В соцсетях жительница Зеленодольска заявила, что её сын, инвалид II группы, был снят с рейса из-за отсутствия перчаток. Как утверждает женщина, сын остался один посреди леса.

Кировскому районному прокурору поручено провести проверку информации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ситуации с нарушением масочного режима в электричках.

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