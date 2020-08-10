Россия выдала Казахстану обвиняемого в создании международной банды наркоторговцев

Россия выдала Казахстану мужчину, обвиняемого в создании и руководстве международной организованной группой. Злоумышленники занимались контрабандой наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

С июня 2016 года по октябрь 2017 года фигурант организовал канал контрабандного перемещения наркотических и психотропных веществ. Он также неоднократно подделывал удостоверения личности граждан Казахстана.

В декабре 2019-го мужчину задержали на территории Новосибирской области в связи с розыском правоохранительными органами Казахстана. Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России Литва экстрадировала мужчину, обвиняемого в изготовлении и сбыте платёжных документов на 513 млн рублей.