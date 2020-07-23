Литва выдала России обвиняемого в сбыте поддельных платёжных документов на 513 млн рублей

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По требованию Генпрокуратуры России Литва экстрадировала мужчину, обвиняемого в изготовлении и сбыте платёжных документов на 513 млн рублей.
Литва выдала России обвиняемого в сбыте поддельных платёжных документов на 513 млн рублей
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Установлено, что злоумышленник занимался незаконной деятельностью с января 2010 года по январь 2014 года во Владимире.

Было заведено уголовное дело, но обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. В июле 2018 года его объявили в международный розыск. В июле 2020-го Литва удовлетворила запрос Генпрокуратуры.

В сопровождении сотрудников ФСИН России мужчину экстрадировали в Россию.

Ранее сообщалось, что по требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.

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