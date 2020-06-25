Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

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По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
  • РИА Новости

По версии следствия, в 1997 году в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько человек. Не позднее середины июля один из них решил убить другого и нашёл исполнителей, в числе которых был и обвиняемый.

Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура России направила запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности. В мае 2020-го он был удовлетворён.

Мужчина принят на территорию России и помещён в карантин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.

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