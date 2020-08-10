В Кузбассе устроивший смертельное ДТП студент предстанет перед судом

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В Кузбассе студента томского вуза будут судить за ДТП, в котором погибли десятилетняя девочка и её 62-летний дедушка.
В Кузбассе устроивший смертельное ДТП студент предстанет перед судом
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на УМВД по Кемеровской области.

ДТП произошло 9 марта на участке трассы Р-255 «Сибирь», на подъезде к Томску. Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Kia Soul.

Во время движения обвиняемый приступил к обгону движущегося впереди транспортного средства. По завершении манёвра он потерял контроль над управлением автомобиля и допустил его занос, в результате чего выехал на сторону встречного движения.

«До приезда скорой помощи от полученных травм скончалась десятилетняя пассажирка Kia, а водитель и ещё одна пассажирка данного автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спустя десять дней в медучреждении скончался 62-летний водитель Kia, дедушка погибшего ребёнка. Следствием установлено, что причиной ДТП стало нарушение ПДД 24-летним водителем Chevrolet, который двумя месяцами ранее получил права», — говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму, произошедшего 31 июля на трассе «Таврида».

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