В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Москве задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций и совершали банковские операции по обналичиванию денег без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссию в размере 15% с каждой транзакции.

Полицейские провели более 20 обысков. Изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, документы.

Трём фигурантам предъявлено обвинение. Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.