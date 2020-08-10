В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

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В Москве задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций и совершали банковские операции по обналичиванию денег без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссию в размере 15% с каждой транзакции.

Полицейские провели более 20 обысков. Изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, документы.

Трём фигурантам предъявлено обвинение. Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.

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