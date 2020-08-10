В Москве запустили стажировки в учреждениях соцсферы для выпускников вузов и колледжей

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С понедельника, 10 августа, выпускники вузов и колледжей Москвы могут пройти отбор на оплачиваемую стажировку в учреждениях социального развития.
В Москве запустили стажировки в учреждениях соцсферы для выпускников вузов и колледжей
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Чтобы выпускники вузов и колледжей могли реализовать свой потенциал и получить уникальный опыт работы, мы запускаем набор на стажировки, которые позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения — флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг, Главархив и другие организации», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, лучшие стажёры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату.

В программе смогут принять участие 500 выпускников.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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