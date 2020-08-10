В АТОР оценили спрос на туры, запланированные на осень

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос на туры, запланированные на осень.
В АТОР оценили спрос на туры, запланированные на осень
  • Pixabay

В беседе с НСН она заявила, что по объёмам бронирования видно, что активные покупки туров происходят на первую половину сентября, по 15—20-е числа.

«Далее уже значительно меньше, но тоже есть. Многие ожидают прояснения ситуации. У нас нет никаких документов, подтверждающих возвращение карантина или режима самоизоляции, поэтому когда к операторам приходят туристы и спрашивают, стоит ли бронировать туры дальше осенью или нет, они знают ровно столько же», — пояснила Ломидзе.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить