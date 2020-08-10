В АТОР оценили спрос на туры, запланированные на осень

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос на туры, запланированные на осень.

В беседе с НСН она заявила, что по объёмам бронирования видно, что активные покупки туров происходят на первую половину сентября, по 15—20-е числа.

«Далее уже значительно меньше, но тоже есть. Многие ожидают прояснения ситуации. У нас нет никаких документов, подтверждающих возвращение карантина или режима самоизоляции, поэтому когда к операторам приходят туристы и спрашивают, стоит ли бронировать туры дальше осенью или нет, они знают ровно столько же», — пояснила Ломидзе.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.