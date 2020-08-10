В АТОР прокомментировали динамику цен на туры
- РИА Новости
«Мы видим, что цены выросли. В августе это совершенно нормальная картина. Пик сезона, поэтому рост цен прогнозируем. На внутренних направлениях в бюджетном сегменте цены подросли в среднем примерно на 10%, некоторые объекты — на 15%, некоторые — на 5%», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, выросли цены и на отдых в Турции, но они сопоставимы с 2019 годом.
Как добавила Ломидзе, цены на турецкие курорты в настоящее время выше на треть, чем на отдых в России.
В июне вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.