В АТОР прокомментировали динамику цен на туры

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала динамику цен на туры.
В АТОР прокомментировали динамику цен на туры
  • РИА Новости

«Мы видим, что цены выросли. В августе это совершенно нормальная картина. Пик сезона, поэтому рост цен прогнозируем. На внутренних направлениях в бюджетном сегменте цены подросли в среднем примерно на 10%, некоторые объекты — на 15%, некоторые — на 5%», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, выросли цены и на отдых в Турции, но они сопоставимы с 2019 годом.

Как добавила Ломидзе, цены на турецкие курорты в настоящее время выше на треть, чем на отдых в России.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.

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