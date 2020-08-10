В «Турпомощи» прокомментировали программу кешбэка за туры по России

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал скорый запуск программы кешбэка за туры по России.

Об этом сообщает ФАН.

«Настрой у всех бодрый. Профессиональная среда рассчитывает, что данный проект не будет монопроектом, а может реализовываться на некой постоянной основе», — заявил Осауленко в ходе пресс-конференции в ОНФ.

По его словам, в настоящее время в целом всё направлено на то, чтобы внутренний туризм не был дороже зарубежного.

Ранее сообщалось, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа.

В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.