В «Турпомощи» прокомментировали программу кешбэка за туры по России
- Pixabay
Об этом сообщает ФАН.
«Настрой у всех бодрый. Профессиональная среда рассчитывает, что данный проект не будет монопроектом, а может реализовываться на некой постоянной основе», — заявил Осауленко в ходе пресс-конференции в ОНФ.
По его словам, в настоящее время в целом всё направлено на то, чтобы внутренний туризм не был дороже зарубежного.
Ранее сообщалось, что программа кешбэка за туры по России стартует в ночь с 20 на 21 августа.
В июне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с туризмом в стране.