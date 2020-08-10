В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он рассказал , что в соответствии с Конвенцией об автоматизированной обработке данных, к которой присоединилась Россия, государство вправе определять другие страны, в которых персональные данные обрабатываются ненадлежащим образом.

«И мы бы здесь тоже хотели эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить», — рассказал он.

Липов объяснил, что личные данные, попадающие в интернет, признаются «общедоступными данными».

«Многие люди не заслужили такого отношения, потому что зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так, потому что они говорят: «Посмотрите своё законодательство, у вас это общедоступные данные», — заявил он.

По его словам, в Роскомнадзоре хотят продумать механизм, позволяющий гражданам «хотя бы через суд удалить» данные, которые не имеют ничего общего с общественно значимой информацией.

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