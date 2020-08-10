В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети
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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Он рассказал , что в соответствии с Конвенцией об автоматизированной обработке данных, к которой присоединилась Россия, государство вправе определять другие страны, в которых персональные данные обрабатываются ненадлежащим образом.
«И мы бы здесь тоже хотели эту компетенцию за Роскомнадзором закрепить», — рассказал он.
Липов объяснил, что личные данные, попадающие в интернет, признаются «общедоступными данными».
«Многие люди не заслужили такого отношения, потому что зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так, потому что они говорят: «Посмотрите своё законодательство, у вас это общедоступные данные», — заявил он.
По его словам, в Роскомнадзоре хотят продумать механизм, позволяющий гражданам «хотя бы через суд удалить» данные, которые не имеют ничего общего с общественно значимой информацией.
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