На юге России начались учения с участием 6 тысяч военнослужащих

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Около 6 тыс. военнослужащих будут задействованы в специальных учениях в пяти субъектах на юге России.
На юге России начались учения с участием 6 тысяч военнослужащих
  • © пресс-служба Южного военного округа

Об этом пишет газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Сообщается, что мероприятия проводятся в рамках подготовки к учению «Кавказ-2020».

«В период с 10 по 21 августа на семи полигонах Южного военного округа, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане и Крыму, пройдут учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции. Проведение специальных учений является контрольным этапом подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

Всего в учениях примут участие около 6 тыс. военнослужащих ЮВО и будет задействовано до 750 единиц вооружения военной и специальной техники.

Ранее стало известно о начале учений в Сибири и Поволжье, в которых примут участие 12 тыс. человек.

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