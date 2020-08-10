В Сибири и Поволжье начались учения с участием 12 тысяч человек

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в четырёх регионах Сибири и Поволжья начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий ЦВО.

«Всего в двустороннем учении принимают участие более 12 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов», — цитирует ТАСС Лапина.

По его словам, это «крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий».

Он сообщил, что манёвры пройдут на полигонах Республики Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.