В России в июле на 31% выросло число компаний, размещающих вакансии
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Число компаний, которые размещают вакансии в сфере культуры и образования, увеличилось на 37% за месяц, в торговле — на 35%, в сфере услуг — на 34%.
Предложений для выпускников и студентов стало больше на 31%.
Общее количество новых резюме на сайте сервиса выросло в июле на 15%.
Ранее Nation News сообщало, что аналитики Superjob оценили ситуацию в сфере трудоустройства.