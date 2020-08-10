В России в июле на 31% выросло число компаний, размещающих вакансии

Количество компаний, размещающих вакансии в России, выросло на 31% в июле по сравнению с июнем.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Число компаний, которые размещают вакансии в сфере культуры и образования, увеличилось на 37% за месяц, в торговле — на 35%, в сфере услуг — на 34%.

Предложений для выпускников и студентов стало больше на 31%.

Общее количество новых резюме на сайте сервиса выросло в июле на 15%.

Ранее Nation News сообщало, что аналитики Superjob оценили ситуацию в сфере трудоустройства.