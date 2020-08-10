В Томской области отметили снижение показателя младенческой смертности

За первое полугодие 2020 года в Томской области скончались 22 ребёнка в возрасте до года. За аналогичный период 2019 года умерли 25 детей.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные Росстата.

С января по апрель в Томской области умерли 15 детей в возрасте до года. Это был один из самых низких показателей по СФО.

По данным Федеральной службы государственной статистики, с января по июнь 2020 года в Томской области скончались 22 ребёнка в возрасте до года, тогда как за аналогичный период 2019-го — 25 детей.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область находится на четвертом месте по количеству умерших младенцев. Самый высокий показатель младенческой смертности за полугодие зафиксирован в Иркутской области, где за шесть месяцев умерли 83 ребёнка.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нынешний показатель детской смертности является одним из самых низких в истории России.