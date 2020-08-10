Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

Короткая ссылка
Министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» заявил, что в сентябре 2021 года ведомство начнёт внедрение новых должностей и квалификационных категорий в школах.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
  • globallookpress.com

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.

По его словам, это поможет повысить престиж профессии, а также создаст условия для непрерывного профессионального развития педагогов.

Также это позволит обеспечить качество образовательных результатов.

Ранее Кравцов заявил, что в России планируется открыть школы в новом учебном году, но во главу угла будет ставиться здоровье детей и педагогов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить