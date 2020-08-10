Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
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«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
По его словам, это поможет повысить престиж профессии, а также создаст условия для непрерывного профессионального развития педагогов.
Также это позволит обеспечить качество образовательных результатов.
Ранее Кравцов заявил, что в России планируется открыть школы в новом учебном году, но во главу угла будет ставиться здоровье детей и педагогов.