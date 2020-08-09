Путин утвердил стратегию политики в отношении российского казачества

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Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной политики в отношении российского казачества на 2021—2030 годы.
Путин утвердил стратегию политики в отношении российского казачества
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале нормативной информации.

«Утвердить прилагаемую стратегию государственной политики России в отношении российского казачества на 2021—2030 годы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками казачий генерал Виктор Водолацкий рассказал о разработке закона «О развитии российского казачества».

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