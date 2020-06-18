В Госдуме рассказали о разработке закона «О развитии российского казачества»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками казачий генерал Виктор Водолацкий рассказал о разработке закона «О развитии российского казачества».
В Госдуме рассказали о разработке закона «О развитии российского казачества»
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что авторы поправки в Закон «О государственной службе российского казачества», в частности, предлагают закрепить в законодательстве такой вид организаций, как Всероссийское казачье общество, обеспечить его внесение в государственный реестр казачьих обществ, а также наделить казачество правом создания казачьих обществ.

«Работа над законопроектом продолжается. Его принятие станет исторической вехой для казаков России. Закон позволит всем казачьим обществам и объединениям развиваться равномерно, казаки получат не только новые возможности, но и дополнительные обязанности. Перед нами откроются серьёзные перспективы для самореализации», — пояснил Виктор Водолацкий.

Он выразил уверенность, что до конца года закон будет разработан и принят Государственной думой.

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