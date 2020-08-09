В горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист

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В ущелье Адыл-су на высоте 3,74 тыс. метров в горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист из Санкт-Петербурга, попав под камнепад.
В горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист
  • РИА Новости

«В ЦУКС ГУ МЧС России по КБР 9 августа поступила информация о том, что в Эльбрусском районе у пика Трапеция под камнепад попал альпинист из Санкт-Петербурга 1939 года рождения», — приводит Интерфакс сообщение главного управления МЧС России по региону.

Мужчина находился в составе незарегистрированной группы из шести человек.

Спасатели спустили тело погибшего с высокогорья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

7 августа сообщалось, что спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса, которые запросили помощь во время восхождения.

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