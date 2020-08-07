Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса, которые запросили помощь во время восхождения. Об этом информирует ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что 7 августа на Эльбрусе прошло три спасательных операции. Утром на высоте 5200 м стало плохо спортсмену из Белгорода. К полудню он был спущен на высоту 3800 м. Угрозы его жизни нет.

Позже на высоте более 5 тыс. м помощь понадобилась ещё двум альпинистам.

«По состоянию на 17:55 мск поисково-спасательные работы на высотах 5300 и 5600 метров завершены, оба эвакуированных от помощи медиков отказались», — цитирует РИА Новости МЧС.

В июле на вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста.