Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса

Короткая ссылка
Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса, которые запросили помощь во время восхождения. Об этом информирует ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса
  • РИА Новости

Отмечается, что 7 августа на Эльбрусе прошло три спасательных операции. Утром на высоте 5200 м стало плохо спортсмену из Белгорода. К полудню он был спущен на высоту 3800 м. Угрозы его жизни нет.

Позже на высоте более 5 тыс. м помощь понадобилась ещё двум альпинистам. 

«По состоянию на 17:55 мск поисково-спасательные работы на высотах 5300 и 5600 метров завершены, оба эвакуированных от помощи медиков отказались», — цитирует РИА Новости МЧС.

В июле на вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить