На вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста 

Спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю обнаружили на вершине вулкана Ключевская Сопка тело альпиниста, которому стало плохо при восхождении в начале июля.

«В четверг спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело альпиниста», — говорится в сообщении МЧС в Instagram.

Спасатели эвакуируют тело к подножью вулкана. Отмечается, что операция может занять продолжительное время в связи со сложным маршрутом и постоянно меняющимися погодными условиями.

Как передаёт ТАСС, 6 июля в службу спасения поступило сообщение о том, что у мужчины при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги и он потерял сознание.

Прибывшим спасателям не удалось подняться на вершину из-за высокой вулканической активности, схода селевых потоков и камнепада. Спасательная операция была приостановлена.

В июне «Крыминформ» сообщал, что в Крыму спасли альпиниста, сорвавшегося со скалы.