В Калининградской области двое детей пострадали из-за взрыва снаряда

В Калининградской области двое детей, отдыхавших с родителями в палатках в лесу, получили травмы в результате детонации снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны. СК начал проверку по факту происшествия.

«Сообщение о том, что в палаточном лагере в лесу недалеко от Балтийска произошла детонация снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны, поступило в правоохранительные органы ночью в воскресенье (9 августа. — RT), пострадали двое малолетних детей», — цитирует РИА Новости официального представителя регионального главка ведомства Наталью Гацко.

По данным следствия, взрыв находившегося в земле снаряда произошёл после разведения костра.

Пятилетний мальчик и девятилетняя девочка получили осколочные ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое и средней степени тяжести.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь за год обезвредили 5,6 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны.