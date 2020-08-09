В Калининградской области двое детей пострадали из-за взрыва снаряда

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В Калининградской области двое детей, отдыхавших с родителями в палатках в лесу, получили травмы в результате детонации снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны. СК начал проверку по факту происшествия.
В Калининградской области двое детей пострадали из-за взрыва снаряда
  • РИА Новости

«Сообщение о том, что в палаточном лагере в лесу недалеко от Балтийска произошла детонация снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны, поступило в правоохранительные органы ночью в воскресенье (9 августа. — RT), пострадали двое малолетних детей», — цитирует РИА Новости официального представителя регионального главка ведомства Наталью Гацко.

По данным следствия, взрыв находившегося в земле снаряда произошёл после разведения костра.

Пятилетний мальчик и девятилетняя девочка получили осколочные ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое и средней степени тяжести.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь за год обезвредили 5,6 тыс. снарядов времён Великой Отечественной войны.

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