Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

На автотрассе в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса, в результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом Ford, следовавшим по маршруту Саратов — Балтай, под управлением водителя 1959 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП водитель Lada и четыре пассажира микроавтобуса с травмами доставлены в лечебное учреждение».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.