Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

Короткая ссылка
На автотрассе в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса, в результате инцидента пострадали пять человек.
Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом Ford, следовавшим по маршруту Саратов — Балтай, под управлением водителя 1959 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП водитель Lada и четыре пассажира микроавтобуса с травмами доставлены в лечебное учреждение».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить