Под Саратовом в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом Ford, следовавшим по маршруту Саратов — Балтай, под управлением водителя 1959 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «в результате ДТП водитель Lada и четыре пассажира микроавтобуса с травмами доставлены в лечебное учреждение».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.