Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не разрешал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом.
Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что 5 августа подписал постановление, в котором указано, что чиновники должны летать экономклассом.

Накануне на официальном интернет-портале нормативных правовых актов края появился проект закона, согласно которому членам регионального правительства компенсируют расходы на проезд по территории России в сумме «стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса».

В региональном правительстве заявили, что выясняют, кто составлял данный проект, и отметили, что он не был согласован с Дегтярёвым.

Ранее Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату.

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