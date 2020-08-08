Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не разрешал региональным чиновникам летать в командировки бизнес-классом.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что 5 августа подписал постановление, в котором указано, что чиновники должны летать экономклассом.

Накануне на официальном интернет-портале нормативных правовых актов края появился проект закона, согласно которому членам регионального правительства компенсируют расходы на проезд по территории России в сумме «стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса».

В региональном правительстве заявили, что выясняют, кто составлял данный проект, и отметили, что он не был согласован с Дегтярёвым.

Ранее Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату.