Возбуждено новое дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

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RT
Следственный комитет России возбудил ещё одно уголовное дело после размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Как отметили в ведомстве, дело возбуждено в отношении жителя Воронежа. Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.
Возбуждено новое дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

«Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав её «Шикльгрубер Адольф Алоисович». В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»)», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

4 августа сообщалось, что Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело в связи с публикацией фотографий нацистов на акции «Бессмертный полк».

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