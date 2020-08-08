Возбуждено новое дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил ещё одно уголовное дело после размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Как отметили в ведомстве, дело возбуждено в отношении жителя Воронежа. Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

«Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав её «Шикльгрубер Адольф Алоисович». В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»)», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

4 августа сообщалось, что Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело в связи с публикацией фотографий нацистов на акции «Бессмертный полк».