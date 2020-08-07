В Псковской области продлили ограничения по коронавирусу до 15 августа

Администрация Псковской области продлила до 15 августа ряд ограничений по коронавирусной инфекции, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий и на посещение кинотеатров.

globallookpress.com

Об этом говорится на сайте администрации. «Основные ограничительные мероприятия, введённые в Псковской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, продлены на срок по 15 августа», — указано в сообщении. Также продлён запрет на посещение детских игровых комплексов, аттракционов, досуговых учреждений, плавательных бассейнов, аквапарков. Ранее сообщалось, что в районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью коронавирусом смягчат ограничения.