В Псковской области продлили ограничения по коронавирусу до 15 августа
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте администрации.
«Основные ограничительные мероприятия, введённые в Псковской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, продлены на срок по 15 августа», — указано в сообщении.
Также продлён запрет на посещение детских игровых комплексов, аттракционов, досуговых учреждений, плавательных бассейнов, аквапарков.
Ранее сообщалось, что в районах Хабаровского края с низкой заболеваемостью коронавирусом смягчат ограничения.