Любимова рассказала о ситуации с культурными учреждениями

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Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что решение о продаже билетов на осенние мероприятия в культурные учреждения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.
Любимова рассказала о ситуации с культурными учреждениями
  • © Министерство культуры РФ

«Всё, что касается того, как будут продаваться билеты, будет решаться по мере поступления информации из региональных Роспотребнадзоров», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Любимовой, шахматная рассадка в учреждениях также будет уточняться, исходя из эпидемиологической ситуации.

В министерстве рассчитывают, что в музеях будут снова проводить экскурсии, а «школьники будут возвращаться в театры». Любимова подчеркнула, что «пока говорить об этом рано».

В июле Минкультуры одобрило рекомендации по открытию кинотеатров.

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