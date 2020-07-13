Минкультуры одобрило рекомендации по открытию кинотеатров

Министр культуры России Ольга Любимова подписала новый приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)».

«Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров с 23 марта», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что Любимова «13 июля подписала новый приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)», в котором говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов России».

Ранее сообщалось, что с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.