Минкультуры одобрило рекомендации по открытию кинотеатров

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Министр культуры России Ольга Любимова подписала новый приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)».
Минкультуры одобрило рекомендации по открытию кинотеатров
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Минкультуры России отменило рекомендации о приостановке работы кинотеатров с 23 марта», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что Любимова «13 июля подписала новый приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)», в котором говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов России».

Ранее сообщалось, что с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек при условии заполняемости на 50%.

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