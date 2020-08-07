В Крыму продлили запрет на размещение в хостелах

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил запрет на размещение в хостелах до 1 сентября.

Соответствующие изменения, как сообщает РИА Новости, внесены в указ о введении режима повышенной готовности на территории региона.

«В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», — говорится в документе.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в отелях и санаториях региона на август забронировано 90% номерного фонда.

Вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.