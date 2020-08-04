В Крыму рассказали о загрузке отелей и санаториев в августе

Короткая ссылка
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что отелях и санаториях региона на август забронировано 90% номерного фонда.
В Крыму рассказали о загрузке отелей и санаториев в августе
  • РИА Новости

Он сообщил, что в настоящее время в регионе «функционируют 752 средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских оздоровительных учреждения».

«И каждое взяло на себя обязательства по исполнению требований Роспотребнадзора», — цитирует ТАСС Волченко.

По его словам, «на август 2020 года в санаторно-курортных организациях Крыма забронировано около 90% номерного фонда».

«При этом нужно сказать, что найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице», — отметил он.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить