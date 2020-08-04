В Крыму рассказали о загрузке отелей и санаториев в августе

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что отелях и санаториях региона на август забронировано 90% номерного фонда.

Он сообщил, что в настоящее время в регионе «функционируют 752 средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских оздоровительных учреждения».

«И каждое взяло на себя обязательства по исполнению требований Роспотребнадзора», — цитирует ТАСС Волченко.

По его словам, «на август 2020 года в санаторно-курортных организациях Крыма забронировано около 90% номерного фонда».

«При этом нужно сказать, что найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице», — отметил он.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.