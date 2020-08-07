Эксперт оценила ситуацию со страховкой для поездок в Турцию

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Главный менеджер турагентства PlanetaLeta в Санкт-Петербурге Светлана Сопроненко оценила ситуацию со страховкой для поездок в Турцию.
Эксперт оценила ситуацию со страховкой для поездок в Турцию
  • Pixabay

«Я, как агент, смотрю на страховку, которая входит в стоимость тура, и делаю вывод. Лично своим туристам я посоветовала сделать расширенную страховку», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам Сопроненко, лишь несколько компаний предоставляют страховку, включающую лечение от COVID-19, но её необходимо оформлять отдельно, и стоит она существенно дороже.

«Медицинская страховка, которая включена в тур, не покроет расходы. Там не написано «лечение от коронавируса». Нужна страховка по максимуму — на 6000 рублей. Только в этом случае всё покроется», — заявила эксперт.

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