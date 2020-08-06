Эксперты назвали самые популярные курорты среди россиян в августе

Специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали самые популярные курорты среди россиян в августе.

Об этом сообщает НСН.

В топ-5 попали Алушта, Анапа, Геленджик, Сочи и Ялта.

Как отметили эксперты, к зарубежным поездкам пользователи почти не проявляли интерес.

Среди других направлений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск и Белокуриха.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.