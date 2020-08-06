Эксперты назвали самые популярные курорты среди россиян в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
В топ-5 попали Алушта, Анапа, Геленджик, Сочи и Ялта.
Как отметили эксперты, к зарубежным поездкам пользователи почти не проявляли интерес.
Среди других направлений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск и Белокуриха.
Ранее доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.