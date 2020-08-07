Эксперт прокомментировал создание комиссии по русскому языку

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Член Совета при президенте России по русскому языку, председатель научно-образовательного союза «Родное слово», член правительственной комиссии по русскому языку Константин Деревянко прокомментировал её создание.
Эксперт прокомментировал создание комиссии по русскому языку
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

«У предыдущей комиссии был статус межведомственной, сегодняшняя — выше уровнем, она способна эффективнее внедрять важнейшие решения, связанные с сохранением русского языка, повышением грамотности и культуры речи нашего общества», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, русский язык лежит в основе межнационального единства России, это культурная и коммуникативная основа.

«Необходима планомерная и системная работа по его поддержке как внутри страны, так и за её пределами. Для этого и создаются комиссии, формируются советы под председательством руководителей государства», — отметил Деревянко.

Планируется, что спецкомиссия сформулирует единые требования к словарям и справочникам, содержащим нормы современного русского литературного языка, в том числе проведёт экспертизу правил орфографии и пунктуации.

Ранее профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с Nation News рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии коронавируса.

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