В Татарстане обсудили проблемы здравоохранения

В Татарстане состоялось обсуждение ситуации со здравоохранением в республике.

Как сообщает онлайн-газета «Реальное время», председатель комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова напомнила, что около 20 программ, действующих в республике, связаны с охраной здоровья.

По федеральной программе «Земский доктор» с этого года проиндексировали выплаты: до 1,5 млн рублей врачу и до 750 тыс. рублей фельдшеру, отметил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

В этом году также увеличили размер гранта, который предоставляют в республике: 800 тыс. рублей на улучшение жилищных условий медиков.

Отмечается, что в республике возобновляется работа мобильных комплексов, профилактические мероприятия, диспансеризация и оказание высокотехнологичной помощи.

Также обсуждалась работа школьных врачей, деятельность районных поликлиник, проблемы, связанные с работниками первичного медицинского звена.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области возобновили работу дневные стационары.