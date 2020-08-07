Мясников оценил ситуацию с вакциной от коронавируса

Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с разработкой вакцины от коронавируса.

«Вакцина на пороге, но споров о ней не становится меньше», — отметил он в разговоре с RT.

Мясников подчеркнул, что COVID-19 — инфекционная болезнь, «от которой умирают люди, поэтому создать от неё вакцину необходимо».

При этом он добавил, что «врачи и исследователи заранее готовы к тому, что вакцины, вероятно, придётся вводить многократно и постоянно их модифицировать, так сегодня обстоит дело с противогриппозными вакцинами».

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, когда планируется зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи.