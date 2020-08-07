Мясников оценил ситуацию с вакциной от коронавируса

Короткая ссылка
Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с разработкой вакцины от коронавируса.
Мясников оценил ситуацию с вакциной от коронавируса
  • globallookpress.com

«Вакцина на пороге, но споров о ней не становится меньше», — отметил он в разговоре с RT.

Мясников подчеркнул, что COVID-19 — инфекционная болезнь, «от которой умирают люди, поэтому создать от неё вакцину необходимо».

При этом он добавил, что «врачи и исследователи заранее готовы к тому, что вакцины, вероятно, придётся вводить многократно и постоянно их модифицировать, так сегодня обстоит дело с противогриппозными вакцинами».

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, когда планируется зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить