В Ставропольском крае рассказали о выплатах для соцработников

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В Ставропольском крае рассказали о выплатах для сотрудников, которые обслуживали граждан в условиях полной изоляции в социальных стационарных учреждениях.
В Ставропольском крае рассказали о выплатах для соцработников
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное правительство.

За время пандемии соцработники получили около четырёх тысяч доплат на общую сумму почти 8,5 млн рублей. Выплаты продлены до середины сентября.

Кроме того, региону предоставили 9,5 млн рублей на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска для работников социального обслуживания, которым предоставлялись стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.

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