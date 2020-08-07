Поезд Калининград — Адлер возобновит курсирование с 22 августа

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Компания «РЖД» сообщила, что с 22 августа будет возобновлено курсирование поезда между Калининградом и Адлером, который был отменён в марте на фоне эпидемии коронавируса.
Поезд Калининград — Адлер возобновит курсирование с 22 августа
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба РЖД.

«Возобновляет курсирование поезд №360/359 Калининград — Адлер (с прицепными вагонами сообщением Смоленск — Адлер, Брянск — Адлер) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)», — заявили в компании.

Отмечается, что первый рейс поезда из Калининграда состоится 22 августа, а из Адлера — 25 августа.

В марте сообщалось, что поезд из Адлера в Калининград был отменён.

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