Поезд Калининград — Адлер возобновит курсирование с 22 августа
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба РЖД.
«Возобновляет курсирование поезд №360/359 Калининград — Адлер (с прицепными вагонами сообщением Смоленск — Адлер, Брянск — Адлер) формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)», — заявили в компании.
Отмечается, что первый рейс поезда из Калининграда состоится 22 августа, а из Адлера — 25 августа.
В марте сообщалось, что поезд из Адлера в Калининград был отменён.