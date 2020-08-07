Обвинённый в хищении экс-ректор КНИТУ приговорён к 7,5 годам колонии
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Как сообщает «Реальное время», Дьяконов признан виновным в хищении средств вуза с ущербом в размере 42,6 млн рублей.
Суд установил, что преступления совершались с июля 2012-го по январь 2016 года в сговоре с подчинёнными Дьяконова.
Сами факты хищений суд счёл доказанными, правда, сократил на треть размер ущерба.
Дьяконов свою вину не признал.
Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы арестовал экс-директора департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.