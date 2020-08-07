Обвинённый в хищении экс-ректор КНИТУ приговорён к 7,5 годам колонии

Бывший ректор Казанского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Герман Дьяконов приговорён к семи с половиной годам колонии общего режима за хищения.

Как сообщает «Реальное время», Дьяконов признан виновным в хищении средств вуза с ущербом в размере 42,6 млн рублей.

Суд установил, что преступления совершались с июля 2012-го по январь 2016 года в сговоре с подчинёнными Дьяконова.

Сами факты хищений суд счёл доказанными, правда, сократил на треть размер ущерба.

Дьяконов свою вину не признал.

Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы арестовал экс-директора департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.