В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России
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Как сообщается на сайте АЛРОСА, это «самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России».
Его размеры: 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, согласно предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.
Директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин отметил, что «такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны».
В октябре 2019 года сообщалось, что в Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли первый в мире алмаз, в котором свободно перемещается ещё один алмаз.