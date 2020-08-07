В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России

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На месторождении Эбелях на севере Якутии специалистам АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «АЛРОСА», удалось добыть кристалл весом 236 карат насыщенного жёлто-коричневого цвета.
В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории России
  • © alrosa.ru

Как сообщается на сайте АЛРОСА, это «самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России».

Его размеры: 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, согласно предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет.

Директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин отметил, что «такой массивный цветной алмаз — это уникальная находка не только для нашей страны».

В октябре 2019 года сообщалось, что в Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли первый в мире алмаз, в котором свободно перемещается ещё один алмаз.

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