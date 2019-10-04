В России обнаружили уникальный алмаз-матрёшку

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли первый в мире алмаз, в котором свободно перемещается ещё один алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «АЛРОСА».

«Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрёшки. Насколько нам известно, такие алмазы ещё не встречались в истории мировой алмазодобычи», — сказал заместитель директора Научно-исследовательского геологического предприятия «АЛРОСА» по инновационной работе Олег Ковальчук.

Он отметил, что находка — уникальное творение природы, поскольку она «не любит пустоты» и одни минералы обычно замещаются другими без образования полости.

Учёные компании представили гипотезу о том, как сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился «внутренний» алмаз, «внешний» был образован во время последующих стадий роста.

По словам специалистов, это первый подобный минерал за всю историю мировой алмазодобычи, его возраст может составлять более 800 млн лет.

Вес «внешнего» алмаза составляет 0,62 карата, максимальные размеры — 4,8 × 4,9 × 2,8 мм, вес «внутреннего» — 0,02, размеры — 1,9 × 2,1 × 0,6 мм, объём — 1,6 мм³. Объём внутренней полости «внешнего» алмаза — 6 мм³.

В мае на Урале на месторождении «Мариинский прииск» обнаружили самый крупный за 30 лет изумруд. Его вес составляет 1,6 кг.

В феврале «АЛРОСА» представила редчайший алмаз-сердце, обнаруженный на кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии.