На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумруд

На Урале на месторождении «Мариинский прииск» обнаружен изумруд весом 1,6 кг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Мариинский прииск».

Как отмечается, это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018-м — 1,54 кг.

«Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла», — говорится в сообщении.

Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров.

По предварительной информации, стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей.

В октябре сообщалось, что в Якутии добыли самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз.