На Урале добыли самый крупный за 30 лет изумруд
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Как отмечается, это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018-м — 1,54 кг.
«Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла», — говорится в сообщении.
Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров.
По предварительной информации, стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей.
В октябре сообщалось, что в Якутии добыли самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз.