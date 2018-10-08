В Якутии добыли самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз

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На россыпном месторождении Эбелях (Якутия) обнаружен самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз, который добыла компания «Алмазы Анабара», являющаяся дочерним предприятием группы «АЛРОСА».
В Якутии добыли самый крупный в 2018 году жёлтый алмаз
  • © АЛРОСА

Об этом говорится в сообщении компании.

«На сегодняшний день это самый крупный из всех жёлтых алмазов, добытых на месторождениях АЛРОСА с начала 2018 года. Алмаз обнаружен в июле на россыпном месторождении Эбелях, его размеры — 11,40 × 19,00 × 17,50 мм. Это обломок кристалла с незначительными бесцветными включениями на поверхности», — говорится в заявлении АЛРОСА.

В феврале глава компании «АЛРОСА» Сергей Иванов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным показал ему два уникальных алмаза, добытых в России, — розовый и жёлтый. Розовый весом 28 карат считается одним из самых ценных камней на аукционах.

В январе «Газета.Ru» писала, что в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг.

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