В состав ЧФ войдут два новых гидрографических катера

До конца 2020 года в состав Черноморского флота войдут два новых больших гидрографических катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Катера предназначены для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также для съёмки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м.

Они способны выполнять спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подлодок и крупнотоннажных кораблей.

В настоящее время проходят государственные испытания в акватории Чёрного моря.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.