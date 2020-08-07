Число ДТП с пострадавшими в Удмуртии снизилось на 16% в первые полгода

Количество ДТП с пострадавшими в Удмуртии снизилось на 16% по итогам первых шести месяцев 2020 года.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на начальника УГИБДД МВД по региону Руслана Набиева.

За полгода произошло 742 аварии, в которых погибли 56 человек, 982 получили травмы.

Как рассказал Набиев, участились инциденты с участием пешеходов — из-за собственной неосторожности пострадали 76 человек.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.