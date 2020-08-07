В ФАР прокомментировали предложение отменить транспортный налог на российские автомобили

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Руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить транспортный налог на отечественные автомобили.
В ФАР прокомментировали предложение отменить транспортный налог на российские автомобили
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Если говорить в целом о транспортном налоге, то он, в принципе, должен быть отменён для всех, поскольку автовладельцы и так платят акцизы за топливо при заправке автомобиля и тем самым реализуется справедливый принцип «больше ездишь — больше платишь», — заявил Едрышов в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, Налоговый кодекс уже предоставляет регионам возможность обнуления ставки на транспортные средства, мощность которых менее 150 л. с.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.

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