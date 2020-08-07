Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.

«Он такого не говорил, что «я мистер Хайд». Он этого не говорил, что «я». Сказали: «Кто был?». Он просто не выдержал, так как постоянно над ним издевались. Я же вчера ему рассказывал, что происходит по телевидению, что вас и «марсианом» называют. Он просто за это говорил, что мистер Хайд сидел за рулём», — сказал он в разговоре с журналистами.

6 августа Ефремов в зале суда, отвечая на вопрос адвоката Александра Добровинского, узнаёт ли он себя на видео, заявил: «С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд».

Как ожидается, допрос Ефремова в судебном заседании по делу о ДТП может состояться 11 августа.