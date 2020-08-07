В Кировской области сообщили о продлении режима ограничений
- globallookpress.com
Об этом сообщает progorod43.ru.
Такое решение принято в правительстве Кировской области, соответствующий документ с новыми поправками в постановление о введении карантина в регионе опубликован на сайте правительства.
До 20 августа продляются ограничения на работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев. Ограничения распространяются на бани и сауны, их разрешается посещать при условии заполнения не более 50% помещений.
С 10 августа разрешается работа кинотеатров при условии соблюдения профилактических мероприятий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничения в Москве могут быть сохранены на несколько месяцев.