В Кировской области сообщили о продлении режима ограничений

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В Кировской области с 10 августа 2020 года вновь продляют режим ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
В Кировской области сообщили о продлении режима ограничений
  • globallookpress.com

Об этом сообщает progorod43.ru.

Такое решение принято в правительстве Кировской области, соответствующий документ с новыми поправками в постановление о введении карантина в регионе опубликован на сайте правительства.

До 20 августа продляются ограничения на работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и спа-салонов, соляриев. Ограничения распространяются на бани и сауны, их разрешается посещать при условии заполнения не более 50% помещений.

С 10 августа разрешается работа кинотеатров при условии соблюдения профилактических мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничения в Москве могут быть сохранены на несколько месяцев.

 

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